Evaluation du niveau d’engagement du Togo

La Commission de l’Uemoa et les autorités togolaises tiendront jeudi prochain à Lomé la 4e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’organisation au Togo.

Les travaux seront codirigés par Abdallah Bouréima, le président de la Commission, et Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

L’objectif de ces revues est de favoriser l’accélération de l’application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’Union, conformément à l’Acte additionnel de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA du 24 octobre 2013 pour identifier et anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d’étranglement ou atténuer l’efficacité des réformes et projets communautaires, en vue de donner une plus forte impulsion politique au processus d’intégration régionale dans l’espace UEM

Le niveau d’engagement du Togo sera évalué sur les objectifs de l’intégration régionale et cela sera comparé à celui des autres Etats membres de l’UEMOA.

Les réformes et politiques communautaires seront également revisités en profondeur pour évaluer les performances en termes de transposition dans les lois togolaises et leur mise en application.

L'UEMOA regroupe 8 pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo