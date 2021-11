Inventaire des réformes

La 7e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Togo se déroule du 3 au 5 novembre à Lomé.

La revue réalisée en 2020 a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d’application des réformes communautaires.

Les performances enregistrées par le Togo révèlent un taux moyen de mise en oeuvre des réformes de 78%, contre 71% l’année précédente.

‘Les réformes que nous menons permettent de maintenir le cadre macroéconomique stable et de motiver nos partenaires techniques et financiers à continuer d’accompagner notre pays à travers des programmes et projets de développement’, a souligné Kossi Toffo, le directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

Il a rappelé que le gouvernement avait élaboré une feuille de route pour la période 2020-2025 portée par une vision de faire du Togo un pays de paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable.

Il avait à ses côtés la représentante de l'UEMOA à Lomé, Aminata Lo Paye.

La revue des reformes politiques, programmes et projets communautaires est un exercice annuel auquel tous les pays membres de l’UEMOA sont soumis dans le but d’accélérer l’intégration dans un espace régional économiquement harmonisé.