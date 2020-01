Juridiction communautaire : un site pour tout comprendre

La Cour de Justice de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CJ/UEMOA) vient de mettre en ligne son site internet.

Il se présente comme un outil d’information et de vulgarisation de la juridiction communautaire compte et veut établir un lien avec le grand public et ses partenaires qui ont désormais accès aux textes fondamentaux, à la jurisprudence et à d’autres documents utiles.

Les étudiants et les enseignants-chercheurs intéressés par le droit communautaire peuvent également accéder à la bibliothèque spécialisée en ligne.

La Cour de justice de l’UEMOA a pour mission de veiller au respect du droit quant à l’interprétation et l’application du Traité de l’Union.

L'UEMOA comprend 8 pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.