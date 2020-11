L'harmonisation communautaire est la clef de voûte du développement

Kossi Tofio, le directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances préside ce lundi les travaux de la phase technique de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires.

Cette revue est un dispositif institutionnel de suivi permettant de s’assurer de l’effectivité de l’harmonisation des législations nationales par rapport aux textes communautaires de l'UEMOA, de la coordination des politiques sectorielles nationales et de la bonne exécution des politiques, programmes et projets communautaires.

Elle permet également d’améliorer significativement la compétitivité et l’attractivité de l’UEMOA, son potentiel de croissance économique nécessaire à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté.

Cette phase technique permet de faire le point sur le niveau d’application des réformes communautaires au Togo.

En 2019 l’état de mise en œuvre des réformes s’est amélioré avec un taux d’application de 71% et celui de l’exécution des programmes de 54%.

La mise en oeuvre du plan national de développement a donné le coup d’envoi à des réformes destinés à corriger les goulots d’étranglement et à relancer les différents secteurs de l’économie.

'Les réformes que nous menons permettent de maintenir le cadre macroéconomique stable et de motiver nos partenaires techniques et financiers à continuer d’accompagner notre pays à travers des programmes et projets de développement’, a indiqué M. Tofio.

Le Togo est résolument en phase avec la stratégie et les objectifs de l’UEMOA.