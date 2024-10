Activisme en faveur de l'unité

David Dosseh, porte-parole du Front Citoyen Togo Debout (FCTD), a pris un virage dans ses positions critiques vis-à-vis de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Cet activiste, autrefois l'un des plus virulents détracteurs de l’organisation régionale, appelle désormais à une approche plus réfléchie et constructive. C’est ce qu’il a indiqué dimanche au micro d’une radio privée.

David Dosseh reconnaît qu’il a été l'un des premiers à dénoncer régulièrement la Cédéao, mais il admet aujourd'hui que les critiques ne permettent pas de parvenir à des changements.

Dosseh reconnaît que les gouvernements des Etats membres coopèrent étroitement avec la Commission de la Cédéao pour s’assurer que les réformes envisagées répondent à leurs attentes.