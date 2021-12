Ca y est, les mercenaires russes sont au Mali

Les miliciens russes ont fait leur entrée au Mali. Un déploiement condamné par la France et les pays européens partenaires de l’opération anti-djihadiste au Sahel.

Après plus de trois mois de rumeurs et de pressions qui semblent donc s’être révélées vaines, les autorités françaises ont considéré qu’un certain nombre d’éléments matériels leur permettait d’affirmer officiellement que le controversé Groupe Wagner – jugé proche du Kremlin et qui n’apparaît jamais légalement – avait commencé un début de « déploiement de mercenaires » au Mali.

Une prise de position inattendue sur la forme – un communiqué conjoint de quinze pays – et périlleuse sur le fond, une relative incertitude demeurant sur le profil et les intentions des hommes en uniforme observés au Mali ces derniers jours.

Lors du dernier sommet de la Cédéao mi-décembre à Abuja, les dirigeants ouest-africains avaient mis en garde la junte malienne contre le recours à cette société de sécurité privée.

Mais apparement, Assimi Goïta, le président de la transition malienne, n’a pas l’intention de se plier aux injonctions de la Cédéao, ni d’organiser des élections en février prochain pour rendre le pouvoir aux civils.

Wagner emploie des mercenaires en Centrafrique, en Libye et en Syrie, notamment.