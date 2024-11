Des billets d’avion moins chers en 2026 ?

À partir de 2026, les voyageurs dans l’espace communautaire de la Cédéao bénéficieront de la suspension des prélèvements de taxes sur le coût des billets d’avion.

Cette mesure a été adoptée à l’issue des travaux des ministres chargés des transports aériens de la l’organisation, qui se sont clôturés vendredi soir à Lomé.

En plus de la suspension des taxes, les ministres ont introduit une nouvelle disposition visant à indemniser les voyageurs en cas de retard important ou d’annulation de vol. Des dispositifs qui existent en Europe depuis de nombreuses années.

Un autre point phare des discussions a porté sur la création de mécanismes d’harmonisation des tarifs aériens au sein de la région, dans le but de réduire les disparités entre les pays membres et d’offrir une expérience de voyage plus fluide et plus abordable aux citoyens de la Communauté.

Ces taxes représentent jusque’à 50% du prix d’un billet.

Reste à s’assurer que les compagnies aériennes régionales n’en profiteront pas pour augmenter leurs tarifs.