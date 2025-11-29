Faure Gnassingbé chargé d'une nouvelle médiation

La Guinée-Bissau a replongé mercredi dans l’instabilité politique qui marque son histoire depuis des décennies. À la veille de la publication des résultats provisoires de la présidentielle de dimanche, un groupe d’officiers a annoncé avoir renversé le président Umaro Sissoco Embaló.

À la tête de la transition, les putschistes ont désigné le général Horta Nta Na Man, qui prendra les commandes du pays pour une période d’un an.

Ce coup d’État survient dans un contexte extrêmement tendu. Le scrutin présidentiel opposait Embaló à Fernando Dias, nouvelle figure politique très suivie dans le pays. Les deux candidats avaient revendiqué la victoire dès le premier tour, alimentant la tension et la méfiance autour du processus électoral.

L’Union africaine et la Cédéao ont rapidement condamné le putsch. Elles ont exigé la libération immédiate du président Embaló et des responsables électoraux arrêtés.

En réaction, la Cédéao a décidé de mettre en place un conseil de médiation afin de désamorcer la crise. Cette mission délicate a été confiée au président du Conseil togolais Faure Gnassingbé, qui pilote déjà, pour l’Union africaine, les efforts de médiation dans le conflit opposant la RDC au Rwanda.

Il sera accompagné de deux autres dirigeants ouest africains: José Maria Neves, président du Cap-Vert, et Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal.

Petite nation côtière devenue un point stratégique pour les réseaux internationaux de trafic de cocaïne, la Guinée-Bissau enchaîne les crises depuis son indépendance en 1974. Elle a connu au moins neuf coups d’État ou tentatives en un demi-siècle.

Selon plusieurs analystes, ce nouvel épisode ne devrait pas fondamentalement changer la donne: les intérêts liés au narcotrafic continueront de peser lourdement sur la vie politique du pays, quel que soit le pouvoir en place.