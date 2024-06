Force de sécurité : 2,6 milliards de dollars par an

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a besoin de 2,6 milliards de dollars par an pour établir une force de sécurité de 5 000 hommes destinée à lutter contre le terrorisme, selon l'une des options envisagées par les responsables de la défense lors d'une réunion jeudi.

Les ministres de la Défense et des Finances de la Cédéao se sont réunis dans la capitale nigériane, Abuja, pour décider de la taille d'une force potentielle et des fonds nécessaires à son financement. La région de l'Afrique de l'Ouest, frappée par des coups d'État, fait face à une série de crises politiques qui ont nui à la coopération régionale. En janvier, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des militaires, ont décidé de quitter l'union de 15 membres.

Depuis 2020, les militaires de ces trois pays ont réalisé des coups d'État en accusant les dirigeants civils de permettre aux militants islamistes de gagner du terrain. Une fois au pouvoir, les juntes ont rompu les accords de défense avec les États-Unis, la France et les forces de l'ONU, et ont invité les Russes à les remplacer.

Le ministre de la Défense nigérian, Mohammed Badaru Abubakar, a déclaré lors de la réunion qu'il y avait deux options pour une force régionale : l'une qui coûterait 2,6 milliards de dollars par an pour une brigade de 5 000 hommes et une autre qui coûterait 481 millions de dollars pour 1 500 soldats.

"Ces chiffres soulignent la gravité de la tâche qui nous attend", a déclaré Abubakar. "Il est donc impératif que nous examinions de manière critique les options en tenant compte des défis actuels auxquels notre région est confrontée et des préoccupations financières de nos différents États membres."

Abubakar a ajouté que la force régionale ne serait pas utilisée pour renverser les coups d'État, mais serait limitée à la lutte contre le terrorisme. Chaque État membre serait censé contribuer à une quote-part, a-t-il précisé.

Le président de la commission de la Cédéao, Omar Touray, a déclaré que les membres suspendus ne seraient pas exclus de la force régionale. "Il est estimé que nous ne pouvons pas lutter seuls contre le terrorisme pendant que d'autres ne participent pas", a déclaré Touray.

"Bien que certains pays puissent être sous suspension, ils devraient être autorisés à participer aux réunions liées à la sécurité, c'est pourquoi nous avons invité tous les 15 États membres à assister à cette réunion cruciale."

© Mena Today