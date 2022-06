Gestion du stress en temps de conflit

L’Union européenne (UE) et l’Allemagne accompagnent les 15 Etats membres de la Cédéao) dans le renforcement des capacités de la Force en Attente.

Elle constitue le bras armé de la Cédéao qui a permis à l’Organisation ouest africaine de mettre en œuvre sa politique de stabilisation de la région. Suite à la décision des dirigeants

africains de faire de la sécurité du continent une priorité la FAC devient en

2004 l’un des 5 piliers de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité

L’Ecole du service de santé des armées de Lomé (ESSAL) vient de former pendant plusieurs semaines des militaires ouest-africains à la prise en charge psychotraumatisme et à la gestion du stress lors d’un conflit.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'Architecture et aux opérations de paix et de sécurité de la Cedeao (l’EPSAO), soutenu techniquement par l’Union européenne et l’Allemagne.

‘L'UE est constamment engagée, ensemble avec ses Etats Membres, dans le soutien des opérations de maintien de la paix. Nous tenons à réitérer notre engagement et notre disponibilité en vue d'une Force en attente bien formée et à même de contribuer à une paix durable dans l'espace Cédéao', a déclaré Joaquim Tasso Villalonga, l’ambassadeur européen au Togo.

La Force en attente de la Cédéao est une force de maintien de la paix ouest-africaine constituée de contingents interarmes qui agiraient dans les crises régionales.