La fluidité n'est pas encore de mise

La Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest célèbre cette année ses 47 ans.

Objectif : intégration économique et libre circulation des biens et des personnes. On en est encore loin.

Les tracasseries aux frontières restent la norme. Le passage des frontières entre le Togo, le Ghana, le Bénin et le Burkina, n’est pas synonyme de fluidité.

Un petit billet glissé aux douaniers ou aux policiers est toujours un moyen de passer plus rapidement. La tradition est de mise dans toute la sous-région.