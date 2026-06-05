Rubriques

Tendances:
Cédéao

Le riz est une priorité communautaire

Le Togo participe à la table ronde de la Cédéao consacrée à l'investissement dans la filière rizicole ouest-africaine, avec pour objectif commun d'atteindre l'autosuffisance à l'horizon 2035.

Omar Alieu Touray © DR

Le Togo participe à la table ronde de la Cédéao consacrée à l'investissement dans la filière rizicole ouest-africaine, avec pour objectif commun d'atteindre l'autosuffisance à l'horizon 2035.

L'enjeu est important : les importations de riz représentent déjà 3,5 milliards de dollars par an dans l'espace communautaire, tandis que la demande régionale croît de 4% par an contre une production qui n'augmente que de 3%.

Le Togo arrive à cette rencontre avec des résultats encourageants. En 2025, le gouvernement a distribué plus de 342 tonnes de semences certifiées et 2 500 tonnes d'engrais à plus de 34 000 producteurs, permettant d'améliorer les rendements de 5 à 8% et d'augmenter les revenus des exploitants d'environ 16%.

« Nous devons considérer le riz comme un actif économique stratégique. Il s'agit d'emplois pour la jeunesse et de revenus pour les agriculteurs », a souligné Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Cédéao.

À l'issue des travaux, les pays participants entendent mobiliser des financements sous forme de promesses d'investissement, de lignes de crédit et de partenariats public-privé, dans le cadre d'un futur Pacte régional d'investissement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Recherche et innovation : un enjeu régional

Recherche et innovation : un enjeu régional

Les autorités togolaises souhaitent que la Cédéao organise dans chaque Etat membre des rencontres dédiées à la recherche et à l'innovation, en amont du Forum africain de la recherche et de l'innovation (FARI), dont la prochaine édition est prévue à Accra en octobre 2027.

Le futur s'écrit à Lomé

Le futur s'écrit à Lomé

Du 20 au 22 mai, le « Sommet du futur », conférence organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour marquer le 50e anniversaire de sa création, aura lieu à Lomé.

Action juridique coordonnée

Action juridique coordonnée

Le Golfe de Guinée est sous pression. Piraterie maritime, trafics illicites, pêche clandestine, criminalité organisée en mer, les menaces se multiplient et coûtent cher : perturbations des échanges commerciaux, hausse des coûts logistiques, frein au développement économique de toute une sous-région.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.