Les freins à l'intégration

La nouvelle directrice de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, Akou Mawussé A. Adetou-Afidegnigba, a ouvert mardi à Kpalimé un atelier du Comité national de consultation sur l’intégration régionale.

Si la Cédéao œuvre à la promotion de la coopération et de l’intégration dans la perspective d’une union économique de l’Afrique de l’Ouest en vue d’élever le niveau de vie des peuples, de maintenir la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats membres et, au-delà, de contribuer au progrès et au développement du continent africain, l’organisation est confrontée à des défis majeurs.

‘C’est ainsi que la Cédéao s’est trouvée dans la nécessité, pour réussir l’intégration économique, de faire des questions de paix et de sécurité une priorité et un chantier majeur de l’Union. En effet, elle s’est rendue compte que les conflits inter-Etats, les crises socio-politiques, les conflits frontaliers, les guerres civiles, constituent des entraves majeures à la réalisation de sa mission originelle’, a souligné Mme Adetou-Afidegnigba.

A cet égard, elle a salué l’action du président Faure Gnassingbé en faveur de la stabilité régionale et cité la récente libération des soldats ivoiriens retenus au Mali.

L’atelier organisé à Kpalimé porte sur plusieurs thématiques liées aux actions de la Cédéao. Il s’agit, notamment, de la ‘Vision 2050’ de l’organisation régionale, des défis et perspectives de l’intégration et des questions de paix et de sécurité.

Un sujet brûlant alors que plusieurs pays de la région font face au terrorisme.