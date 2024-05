Présidence du Parlement : élection d'une togolaise

Mémounatou Ibrahima a été élue jeudi présidente du Parlement de la Cédéao.

‘Nos responsabilités sont lourdes et nous devons en prendre conscience et rester fidèles à nos engagements. Et donc il nous faut travailler tous ensemble avec intelligence, rigueur et détermination’, a-t-elle déclaré.

Les crises politiques au sein des Etats membres sont une priorité pour l’organisation régionale.

Mémounatou Ibrahima succède à Sidie Mohammed Tunis (Sierra Leone).

Deux autres députés siègent également au sein de la 6ee législature du Parlement de la Cédéao, Senou Soklingbe (UNIR) et Patrick Kodjovi Senam Bolouvi (UNIR).

Le Parlement est une institution régionale établie pour promouvoir la coopération et l'intégration entre les pays membres.

La Cédéao vise à favoriser le développement économique, social et culturel en créant un espace sans frontières commerciales.

L’organisation compte 15 pays membres : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Le Parlement est composé de représentants de chacun des États membres. Le nombre de sièges par pays est proportionnel à la population de chaque pays.

Les membres du Parlement sont élus pour un mandat de quatre ans.