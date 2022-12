Ultimatum lancé au Mali

Les dirigeants des Etats d'Afrique de l'Ouest se sont réunis dimanche à Abuja. Au menu : les suites des coups d'Etat qui ont agité la région depuis deux ans, la grave crise des soldats prisonniers qui tend les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire et la création d'une force militaire régionale.

Ils ont exigé que les autorités maliennes libèrent avant janvier 2023 46 soldats ivoiriens prisonniers depuis juillet, sous peine de sanctions, ont indiqué des responsables ouest-africains.

La Cédéao, inquiète d’instabilité et de contagion, fait pression depuis des mois pour un retour aussi rapide que possible des civils à la tête du Mali, mais aussi de la Guinée et du Burkina Faso.

Mais ces juntes ne manifestent aucun empressement à rendre le pouvoir aux civils.

Le président du Togo, Faure Gnassingbé, participait au Sommet.