Un outil clé pour l’intégration régionale

La 40ᵉ assemblée générale annuelle du Système de la Carte Brune de la Cédéao s’est ouverte mardi à Lomé sous la présidence d’Essowè Georges Barcola, le ministre de l’Economie et des Finances.

La Carte Brune fonctionne comme une assurance responsabilité civile automobile transfrontalière. Elle permet de couvrir les dommages matériels et corporels causés par un véhicule immatriculé dans un État membre lorsqu’il circule dans un autre pays de la Cédéao. Cela garantit que les victimes d’accidents impliquant des automobilistes non-résidents soient indemnisées de manière équitable et rapide. La Carte couvre les dégâts causés à des tiers (personnes ou biens), selon les lois en vigueur dans le pays où l’accident se produit.

Dans son discours d’ouverture, M. Barcola a rendu hommage aux pères fondateurs de la Cédéao, notamment le Général Gnassingbé Eyadema et le Général Yakubu Gowon, à l’origine de la création de l’organisation.

« Leur vision d’une communauté intégrée repose sur deux principes fondamentaux : la libre circulation des personnes et la promotion de la paix. Ces idéaux continuent d’animer nos efforts aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le Système de la Carte Brune CEDEAO, créé il y a 40 ans, s’est imposé comme un instrument juridique crucial pour indemniser équitablement les victimes d’accidents de la route. Il vise à garantir la sécurité des voyageurs transfrontaliers et à soutenir le commerce et le tourisme dans la région.

« La Carte Brune est un levier stratégique pour sécuriser la libre circulation des personnes et des biens, tout en renforçant notre intégration économique », a souligné le ministre.

Malgré les progrès réalisés, des défis subsistent, notamment en matière d’harmonisation des réglementations d’assurance entre les États membres. Les incertitudes économiques, politiques et sécuritaires de la sous-région exigent une résilience accrue et des solutions innovantes.

Le ministre a également insisté sur l’importance de la transformation numérique, avec l’intégration de plateformes digitales pour améliorer l’efficacité et la fiabilité du système.

« La numérisation est une étape clé pour moderniser le système et le rendre plus accessible aux citoyens. Le Togo soutient pleinement cette vision », a-t-il affirmé.

Le Togo place la libre circulation et la promotion de la paix au cœur de la diplomatie du président Faure Gnassingbé.

Ces priorités s’inscrivent dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui met l’accent sur la digitalisation des services publics et la réforme des cadres réglementaires.

En témoignage de son engagement, le Togo a identifié un site pour la construction du siège du Conseil des Bureaux de la Carte Brune Cédéao, marquant une étape importante dans le développement du système.

Lors de cette 40ᵉ assemblée générale, les participants sont invités à partager leurs expériences, à explorer des solutions innovantes et à renforcer la coopération régionale.

« Les décisions prises ici auront un impact durable sur le système de la Carte Brune et, par extension, sur le développement de notre région. Ensemble, nous pouvons bâtir une CEDEAO plus intégrée et plus solidaire », a conclu M. Barcola.

Les participants sont bien décidés à prendre des engagements clairs en faveur d’une région mieux connectée et plus prospère. En mettant en avant des initiatives telles que la transformation numérique et la mutualisation des efforts, le Togo et ses partenaires entendent faire de l’économie régionale un levier de développement inclusif et durable.