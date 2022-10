Un vent de dialogue et de tolérance souffle sur Lomé

La IIIe édition du Forum de la Cédéao sur l’éducation à la culture de la paix par le dialogue intra et interreligieux s’est achevé samedi soir par la publication d’une ‘Déclaration de Lomé’.

Le texte de 3 pages rappelle la détermination de l’organisation à ‘créer une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, fondée sur la bonne gouvernance et où les populations ont la capacité d’accéder et d’exploiter ses énormes ressources grâce à la création d’opportunités de développement durable et de préservation de l’environnement ‘.

La Déclaration constate avec amertume et anxiété la résurgence et la persistance de la violence dans la région et l’utilisation du religieux par les groupes terroristes à des fins de violence et de déstabilisation. La Cédéao se déclare consternée et inquiète de l’allégeance des communautés aux mouvements armés extrémistes dans certains pays de la région.

Les participants reconnaissent les valeurs universellement partagées par toutes les confessions religieuses et les communautés humaines et demeurent convaincus que le dialogue entre les religions est une certitude d’espérance en ce que son importance comme une éthique globale du ‘mieux-vivre ensemble’ n’est plus à démontrer;

Pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme, le rôle de l’éducation demeure primordial.

Celui des chefs traditionnels et religieux, en tant que leaders d’opinion, est également essentiel dans la promotion de la paix, de la tolérance et du dialogue.

La Déclaration indique que les délégations présentes ont salué l’idée de faire de Lomé la ‘Capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance’.

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s'est félicité de la conclusion des travaux.