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Zéro arriéré à la BIDC

Le Togo a clôturé l'exercice 2025 sans aucun arriéré de capital auprès de la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé. 

Une ambition régionale affirmée © republicoftogo.com

Le Togo a clôturé l'exercice 2025 sans aucun arriéré de capital auprès de la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé. 

Une performance qui place le pays aux côtés de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les trois seuls États membres à afficher un bilan aussi net.

L'information ressort du rapport d'activité 2025 de la BIDC, bras financier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Au-delà de la situation togolaise, le rapport révèle des performances globales encourageantes pour la Banque. Son revenu d'exploitation a progressé de 17,12%, son bénéfice de 13,28% et le total de ses actifs de 21,15%.

Fondée pour soutenir le développement économique de l'Afrique de l'Ouest, la BIDC ambitionne de devenir la première institution régionale de financement de l'investissement sur le continent. Elle se positionne comme un levier stratégique de promotion du secteur privé, de lutte contre la pauvreté et de création d'emplois au bénéfice des populations de la sous-région.

Information additionnelle

RAPPORT ANNUEL BIDC 2025.pdf

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