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Addis-Abeba accueillera les coopératives togolaises fin octobre

Le mouvement coopératif togolais se mobilise ! A l'initiative de l'Alliance coopérative internationale (ACI), des représentants des coopératives du Togo participeront du 26 au 28 octobreà Addis Abeba (Ethiopie) à la Conférence régionale des coopératives.

Baudouin Kola © republicoftogo.com

Le mouvement coopératif togolais se mobilise ! A l'initiative de l'Alliance coopérative internationale (ACI), des représentants des coopératives du Togo participeront du 26 au 28 octobreà Addis Abeba (Ethiopie) à la Conférence régionale des coopératives.

Ce rendez-vous rassemblera des acteurs du secteur, des décideurs publics, partenaires au développement, chercheurs et représentants du secteur privé africain.

« Les échanges porteront sur les regroupement des travailleurs, l'emploi des jeunes, l'économie du soin, l'inclusion sociale et économique et le développement durable », indique Baudouin Kola, directeur pays de l'ACI au Togo.

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