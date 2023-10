Améliorer la sécurité maritime et la coopération dans le Golfe de Guinée

‘Grand African Nemo’ s’est achevé jeudi au Togo.

C’est un exercice maritime multinational annuel qui se déroule dans le Golfe de Guinée. Il est organisé par la Marine nationale française et rassemble les 19 pays riverains du golfe de Guinée, ainsi que d'autres pays partenaires.

L'objectif est d'améliorer la sécurité maritime et la coopération dans la zone.

L'exercice porte sur une variété d'opérations maritimes, notamment la lutte contre la piraterie, la pêche illégale, le trafic de drogue, la pollution, la recherche et le sauvetage

Grand African NEMO est un exercice important car le golfe de Guinée est une région maritime stratégique.

Elle abrite certaines des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde, et c'est également une route maritime majeure.

Cependant, la zone est également en proie à l'insécurité maritime, notamment la piraterie, la pêche illégale et le trafic de drogue.

Cet exercice permet de relever ces défis en offrant aux pays de la région l'occasion de s'entraîner ensemble et de partager les meilleures pratiques.

Il contribue également à renforcer la confiance et la coopération.

Le dernier exercice avait eu lieu en octobre 2022.

'Grand African Nemo joue un rôle crucial dans le renforcement de la sécurité maritime dans la région’, s’est félicité Jean-François Quérat, Préfet maritime de l’Atlantique.