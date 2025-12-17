Coopération décentralisée : Lacs 1 et Portobelo unissent leurs efforts

La commune des Lacs 1 (Aného) et celle de Portobelo, au Panama, ont signé une convention-cadre de partenariat et de coopération décentralisée. La cérémonie s’est déroulée en marge du Congrès panafricain de Lomé.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée Sud-Sud et vise à renforcer les liens d’amitié, de fraternité et de partenariat entre les deux collectivités, tout en soutenant leur développement socio-économique, culturel et durable.

Prévue pour la période 2025-2030, la coopération couvre plusieurs domaines, notamment la culture et le patrimoine, avec un accent particulier sur la valorisation de l’héritage afro-descendant, le tourisme durable, l’éducation à travers des programmes d’échanges et de formation, ainsi que le commerce et l’investissement pour soutenir les entrepreneurs locaux.

Les deux communes s’engagent à mobiliser des ressources financières, techniques et humaines, et à rechercher des partenariats en Afrique, en Amérique, en Europe et ailleurs, afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions prévues.

Pour le sénateur-maire des Lacs 1, Alexis Aquéréburu, cette convention va bien au-delà d’un simple accord. « C’est un engagement mutuel pour le développement de nos communes, la promotion de la culture et le renforcement des liens entre nos peuples », a-t-il souligné.

De son côté, la maire de Portobelo et présidente de l’Association des maires du Panama, Jeannette Nadine Gonçalves, a mis en avant l’importance de l’héritage africain dans sa commune et salué une première étape vers une coopération plus large entre le Panama et le Togo.

Le facilitateur du projet est le consul honoraire du Togo à Madrid, Claude Emmanuel Ajavon.