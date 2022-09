Des milliers de tablettes pour le recensement

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a remis mardi 15.000 tablettes numériques aux autorités togolaises.

Elles serviront au personnel chargé de réaliser le 5e recensement de la population (RGPH 5) qui aura lieu du 23 octobre au 12 novembre.

Le don est d’un milliard de Fcfa.

L’utilisation d’outils digitaux géoréférencés permettra de collecter des données plus fiables et plus rapides et de les centraliser instantanément.