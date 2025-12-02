Dix ports, une vision, un même cap vers la performance

Les 2 et 3 décembre, les dirigeants de dix ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que des organisations régionales et partenaires internationaux, se réunissent à Lomé pour lancer SCOPE Africa, un programme financé par l’Union européenne à hauteur de 12 millions d’euros.

Ce projet de quatre ans, piloté par Expertise France en consortium avec Enabel (Agence belge de coopération), ambitionne de renforcer la sûreté, la sécurité et la performance des ports africains les plus stratégiques. Un chantier d’envergure à un moment où le commerce maritime sur le continent connaît une croissance soutenue de 7% par an.

SCOPE Africa cible dix infrastructures essentielles à la circulation des marchandises et à l’intégration régionale, toutes inscrites dans les corridors prioritaires définis par la stratégie européenne Global Gateway. Les ports concernés sont Lomé, Douala et Kribi (Cameroun), Praia (Cap Vert), Pointe Noire (Congo), Abidjan (Côte d’Ivoire), Libreville (Gabon), Monrovia (Liberia), Lagos (Nigeria) et Dakar (Sénégal).

Autant de plateformes au cœur des échanges africains, mais aussi confrontées à des défis croissants : accidents industriels, menaces criminelles ou terroristes, intensification des trafics illicites, vulnérabilité aux chocs environnementaux et climatiques.

L’objectif est de sécuriser les corridors, fluidifier les échanges, booster la compétitivité et soutenir un développement économique durable.

À l’issue du séminaire, les organisateurs attendent une vision partagée entre priorités nationales, besoins régionaux et stratégie Global Gateway.

L'ambassadrice de Belgique au Togo, Sandrine Platteau, qui se trouve à Lomé pour le lancement de cette initiative, a salué le projet.

‘La Belgique est fière de contribuer à cette ambition dans un esprit équipe-Europe. Notre expertise en matière portuaire est connue et sera mise ici au service d'un objectif commun, faire des ports partenaires de ce projet, des leviers de prospérité partagés’, a-t-elle déclaré.