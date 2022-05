Innovation en faveur du développement

l'activiste Annie Duflo, directrice de Innovations for poverty action (IPA), s’est entretenu lundi à Lomé avec Faure Gnassingbé.

IPA est une organisation qui utilise les données et les évidences pour guider les décisions et programmes sociaux contre la pauvreté.

Le numérique est l’un des secteurs dans lequel le Togo est très actif et veut s’appuyer pour créer de la richesse et lutter efficacement contre la pauvreté, indique-t-on de source officielle.

‘Notre mission est d’établir un partenariat pour soutenir l’Agence nationale d’identification (ANID) dans le développement d’un registre social et l’utilisation de données et d’évidences pour contribuer à la prise des décisions’, a déclaré Mme Duflo.

IPA est un organisme de recherche et d'élaboration de politiques à but non lucratif pour les pays en développement.

L’organisation est présente dans 22 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.