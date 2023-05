La riposte togolaise est la bonne

Une réunion des ministres de la Sécurité des pays membres du Conseil de l’Entente se déroule jeudi à Lomé.

Les enjeux sécuritaires dominent les travaux. Le plupart des Etats de cet ensemble sous-régional sont confrontés au terrorisme.

Le ministre togolais de la Sécurité, Damehame Yark, a appelé la population à la mobilisation et à la compréhension de la menace djihadiste. Certains pourraient être tentés par les sirènes de l’extrémisme, notamment parmi les jeunes.

‘Le terrorisme se nourrit de la précarité et quand on est dans cette situation, on peut être séduit par les promesses de certaines organisations’, a déclaré le ministre.

Face à la menace, le Togo est passé à l’action. Une stratégie à deux volet : militaire avec le déploiement de troupes dans la région septentrionale voisine du Burkina Faso et économique avec de nombreux projets sociaux pour améliorer la qualité de vie de la population.

C’est à dire plus d’écoles, de dispensaires, de pistes rurale, d’opportunités d’emplois.

Pour le Conseil de l’Entente, la politique menée par le Togo est la bonne et pourrait servir de modèle pour d’autres membres de l’organisation. A une seule condition, la mise en oeuvre d’une meilleure coordination.

L’organisation comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. Tous confrontés au terrorisme.