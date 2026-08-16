Le CICR resserre ses liens avec le Togo

La cheffe de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Lomé, Maria Soledad Rueda, accompagnée du représentant de la Croix-Rouge Togolaise, Kossi Edjam, a été reçue récemment par le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur, Gado Tchangbedji.

Les échanges ont porté sur le lancement imminent du Projet d'Éducation en Réadaptation pour l'Afrique Francophone (PERAF) ainsi que sur la promotion du droit international humanitaire (DIH).

Le PERAF est un programme de formation de niveau master destiné aux prothésistes et orthoprothésistes, mis en œuvre avec l'École Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé (ENAML) en partenariat avec l'organisation Human Study.

D'une durée de cinq ans, il sera supervisé conjointement par les ministères de l'Éducation nationale et de la Santé. L’objectif est de combler le déficit de professionnels qualifiés en Afrique francophone et conforter la place de l'ENAML comme centre régional d'excellence dans ce domaine.

Le CICR prévoit par ailleurs d'organiser en 2027, en accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur, une nouvelle édition du concours national de DIH.

Cette compétition permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances sur les règles protégeant les civils et limitant les effets des conflits armés, tout en leur ouvrant la voie à des compétitions régionales et internationales.

Pour Mme Rueda, ces initiatives appuient les efforts du gouvernement togolais pour renforcer ses capacités en réhabilitation physique et en résolution pacifique des conflits.

Le CICR s'est dit heureux de poursuivre sa collaboration avec le Togo, dans une vision commune : promouvoir une culture de paix et renforcer le respect du droit humanitaire.