Le département de la Vienne s'engage dans la coopération décentralisée

En septembre dernier, des membres de la municipalité de Wawa1 (Badou, région des Plateaux) s’étaient rendus dans le département de la Vienne (Nouvelle Aquitaine, France) pour jeter les bases d’une coopération décentralisée.

Notamment dans les secteurs de l’adduction d’eau, de la gestion des déchets et de la création d’une radio communautaire.

Une délégation du conseil départemental de Vienne est arrivée samedi à Lomé pour une visite de travail d’une semaine.

Elle est composée de Sybil Pecriaux, présidente de la commission Relations internationales, de Guillaume De Russé, président délégué et de Jacques Aumasson, chargé des Relations internationales et de la coopération.

L’action internationale donne la possibilité à une collectivité territoriale française de lier des partenariats avec des collectivités territoriales étrangères.

Cette action s’inscrit dans une démarche de solidarité et de rayonnement et permet de valoriser les spécificités et les atouts de la collectivité et des acteurs locaux.

La politique internationale du département de la Vienne répond aux objectifs de trois grands axes stratégiques, soutenir des actions de coopérations solidaires en lien avec ses partenaires, renforcer l’attractivité de la Vienne, participer à des échanges d’expérience, favoriser la mobilité internationale des jeunes.