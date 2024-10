À l’occasion de la Journée du Volontariat Français, l’ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau, a fait part vendredi de la volonté de son pays de renforcer les échanges volontaires entre la France et le Togo.

Le diplomate espère tripler le nombre de volontaires togolais qui participeront à des missions en France et en Europe dès l'année prochaine, marquant ainsi un engagement fort de la France pour promouvoir le volontariat de réciprocité.

« Il faut plus de volontaires togolais en France et en Europe », a déclaré l’ambassadeur, soulignant que le volontariat doit être perçu comme un échange mutuel, plutôt qu’un flux unidirectionnel où seuls les Européens se rendent dans les pays du Sud. « Le volontariat, c'est bien plus que ça. C'est un aller-retour, une réciprocité parfaite, et ce que nous développons ici, c'est le volontariat de réciprocité », a-t-il ajouté.

En 2023, 2113 volontaires français se sont rendus au Togo via l’organisation France Volontaires, et à la fin septembre 2024, environ 2000 volontaires français étaient déjà dénombrés dans le pays.

Le Togo reste ainsi la première destination des volontaires français, jeunes et moins jeunes.

Cependant, malgré cet échange soutenu, seulement une cinquantaine de volontaires togolais ont eu l'opportunité d'effectuer des missions en France depuis 2015.

Augustin Favereau a estimé qu'il était temps d’inverser cette tendance pour favoriser un équilibre plus juste et équitable.

La Journée du Volontariat Français met en avant l’importance du volontariat dans le développement des relations entre la France et le Togo.

« Entre le Togo et la France, il y a une affaire de générosité, de partenariat, de volontariat. Cet échange mutuel repose sur un engagement gouvernemental et politique très fort », a déclaré M. Favreau.

France Volontaires est une plateforme française dédiée au volontariat international.

Créée en 2009 sous l'impulsion du ministère des Affaires étrangères, cette association d’intérêt général a pour mission de promouvoir, valoriser et développer les différentes formes d'engagement volontaire à l'international, en particulier dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationale.