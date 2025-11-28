Les loteries du Conseil de l’Entente bouclent leurs travaux à Lomé

Les travaux réunissant les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l’Entente ont pris fin vendredi à Lomé, clôturant plusieurs jours d’échanges consacrés à la 30e édition de la Tranche Commune Entente (TCE).

La cérémonie officielle de clôture a été présidée par Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, directrice de Cabinet du ministre des Finances et du Budget.

Le Conseil de l’Entente est une organisation de coopération regroupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. Créée en 1959, elle vise à renforcer la solidarité politique, économique et culturelle entre ses membres.

Dans ce cadre, les loteries nationales travaillent ensemble sur des projets communs destinés à améliorer leurs performances et à soutenir des actions de développement.

La TCE est un produit de loterie organisé conjointement par les pays membres. Il s’agit d’un jeu régional dont les mises et les gains sont harmonisés, permettant aux loteries nationales de mutualiser leurs expériences, renforcer leurs ressources et financer divers projets communautaires.

Chaque édition de la TCE donne lieu à des rencontres techniques entre dirigeants, pour évaluer l’organisation, ajuster les mécanismes de gestion et préparer les tirages.

Après plusieurs jours de travaux à Lomé, cette 30e édition s’est refermée sur une note de satisfaction générale. Les délégations ont passé en revue les performances du jeu, les défis liés à la modernisation des loteries nationales et les perspectives de coopération régionale.

La présidente de séance, Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, a salué l’engagement des participants et rappelé l’importance stratégique de ces concertations pour dynamiser les recettes publiques et financer des projets sociaux à travers les différents États.

À l’issue de la rencontre, il a été annoncé que le Niger accueillera la 31e édition de la Tranche Commune Entente. Un passage de relais qui symbolise la continuité et la vitalité de la coopération au sein du Conseil de l’Entente.