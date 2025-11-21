Rubriques

Luanda en ligne de mire : l’UE réaffirme son partenariat avec le Togo

À quelques jours du Sommet Union africaine-Union européenne prévu les 24 et 25 novembre à Luanda, les préparatifs s'intensifient.

Gwilym Jones et Komi Sélom Klassou jeudi à Lomé © DR

Jeudi à Lomé, le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a reçu Gwilym Jones, chef de la délégation de l’UE au Togo, pour un échange axé sur les enjeux cruciaux de ce rendez-vous diplomatique important.

Selon Gwilym Jones, ce sommet revêt une importance particulière pour Bruxelles. L’UE, explique-t-il, considère désormais ce partenariat avec l’Afrique comme une priorité géopolitique essentielle, dans un contexte mondial marqué par la reconfiguration des alliances et de nouveaux défis communs.

« Nous avons un partenariat sur les questions économiques, militaires ainsi que sur les questions de sécurité et de paix. L’Union européenne est le premier partenaire de l’UA et de nombreux États. Ce partenariat s’exprime aussi ici au Togo », a déclaré l’ambassadeur européen.

Le diplomate a salué la coopération solide et constante qui unit le Togo et l’Union européenne, notamment dans les secteurs du développement économique, de la gouvernance, de la sécurité et de l’éducation.

Pour sa part, Komi Sélom Klassou a renouvelé l’engagement de la représentation nationale togolaise à défendre une diplomatie parlementaire active, ouverte et constructive avec les institutions européennes.

La Fondation Afrique-Europe invite à repenser en profondeur le partenariat financier entre les deux continents.

Ensemble, l’Afrique et l’Europe représentent 1,8 milliard d’habitants et près d’un tiers des États membres de l’ONU, une force potentielle encore loin d’être pleinement exploitée, souligne la Fondation.

Elle appelle à une transformation majeure : abandonner la logique traditionnelle de l’aide pour adopter un modèle basé sur le leadership partagé, le co-investissement et une mobilisation coordonnée des capitaux publics et privés. L’objectif : produire un impact durable, compatible avec les impératifs climatiques et les besoins du développement humain.

