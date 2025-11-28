Rubriques

Lutte contre le terrorisme : réunion à Lomé

Le Centre régional des Nations Unies pour le désarmement en Afrique (UNREC), avec le soutien de l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), a achevé jeudi à Lomé une concertation régionale consacrée à la lutte contre la prolifération des armes légères et l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest.

Le Togo est en alerte 24/24 © republicoftogo.com

La rencontre a réuni décideurs publics, experts, organisations régionales et représentants de la société civile. L’objectif : harmoniser les approches nationales et renforcer les capacités opérationnelles des États face à la montée des menaces sécuritaires dans la région.

Pour le gouvernement togolais, cette initiative s’inscrit dans une dynamique collective indispensable. « Cette concertation a offert l'occasion aux États de promouvoir une approche holistique, associant à la fois la maîtrise de la circulation des armes et la lutte contre les causes profondes de l’extrémisme violent », a souligné le commissaire divisionnaire Hodabalo Pitemnewe Kadja, représentant du ministre de la Sécurité.

Les discussions ont notamment porté sur la gestion des armes et munitions, l’amélioration des mécanismes de contrôle, l’échange d’informations entre États et l’intégration des actions de prévention dans les politiques nationales de sécurité.

À la clôture des travaux, les délégations ont réaffirmé leur volonté d’intensifier la coopération régionale afin de mieux répondre aux défis posés par la violence armée. Une étape supplémentaire vers une stratégie commune, plus cohérente et plus efficace au sein de l’Afrique de l’Ouest.

