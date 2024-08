Partenariat ultra-positif

Sandra Ablamba Johnson, secrétaire général de la présidence de la République, a présidé en fin de semaine une séance de travail stratégique avec une délégation du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), conduite par sa représentante, Aissata Ba Sidibé.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des échanges avec les partenaires techniques et financiers, conformément aux instructions de Faure Gnassingbé.

Les deux délégations ont fait le point sur la coopération entre le Togo et l'UNICEF dans les secteurs sociaux prioritaires.

Elles se sont accordées sur les axes de renforcement des interventions de l'institution au Togo, ainsi que sur les perspectives pour les années à venir. Cette revue a permis de constater les avancées significatives réalisées par le Togo, avec l'appui de l'UNICEF, dans les domaines de la santé, de l'assainissement et de l'hygiène, de l'eau, de l'éducation et de la protection sociale.

En matière de santé, le Togo a réussi à maintenir un taux de couverture vaccinale de Penta 3 supérieur à 90%, malgré la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. En outre, environ 90% des Togolais ont désormais accès à une structure de soins dans un rayon de moins de 5 km, un indicateur clé de l'amélioration des infrastructures de santé dans le pays.

Dans le secteur de l'hygiène et de l'assainissement, l'initiative « Togo SANDAL à l’horizon 2030 », mise en œuvre avec l'appui de l'UNICEF, vise l'élimination de la défécation à l'air libre au Togo. D'importants efforts ont été réalisés, avec une réduction de près de 10 points de ce phénomène. Par ailleurs, des réalisations concrètes ont été faites pour assurer un environnement scolaire sain et sûr, notamment avec la construction de 624 latrines écologiques et biogaz.

Le Togo a également mis l'accent sur la formation continue des enseignants, avec 3730 formateurs déjà formés, et sur la digitalisation du système éducatif.

Dans le domaine de l'identité pour tous, le taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans est passé de 79,2% en 2018 à 86% en 2022, avec un objectif de 90% à atteindre grâce à l'intégration entre l'enregistrement des naissances, la vaccination, l'éducation et les services d'état civil.

L'initiative U-report de l'UNICEF pour l'engagement des adolescents et des jeunes en faveur de la citoyenneté a également permis de constituer un vivier de jeunes pour accompagner la mise en œuvre de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'intégrer certaines thématiques dans les enquêtes à venir pour une meilleure couverture statistique et l'actualisation des données officielles pour refléter les avancées du Togo.

Sandra Ablamba Johnson a exprimé, au nom du président de la République, sa gratitude à l'UNICEF pour son soutien constant dans la réalisation des projets prioritaires de la Feuille de route Togo 2025, en particulier pour la protection de l’enfance.

Elle a réaffirmé l'engagement du Togo à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

De son côté, Aissata Ba Sidibé a salué les progrès réalisés par le Togo en faveur des enfants et a réitéré l'engagement de l'UNICEF à poursuivre son appui au gouvernement togolais dans la mise en œuvre des actions de développement, en particulier pour le bien-être des enfants.

Le partenariat entre le Togo et l'UNICEF s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de coopération pour la période 2024-2026. Ce document stratégique, aligné sur les priorités de la Feuille de route gouvernementale 2020-2025, prévoit un budget de 30 568 065 000 FCFA. Ce programme comporte cinq composantes principales : la survie de l’enfant, l’éducation et le développement, la protection de l’enfant, les politiques sociales, et l’efficacité du programme.

Grâce à ce partenariat renforcé, le Togo est en bonne voie pour réaliser des progrès significatifs en matière de protection de l'enfance et de développement social, en ligne avec les objectifs de la Feuille de route Togo 2025.