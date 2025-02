Promotion de l'engagement citoyen

Lomé a salué jeudi l’excellence et l’engagement citoyen en récompensant le meilleur volontaire de 2024.

Il s’appelle Sade Souleymane.

Le prix est organisé par l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) en partenariat avec l’Union européenne.

Le Togo a mis en place une politique nationale du volontariat visant à promouvoir l’engagement citoyen et à renforcer la participation des jeunes et des populations aux efforts de développement du pays. Cette politique repose sur plusieurs piliers essentiels :

En 2011, le gouvernement a créé l’ANVT dans le but d’organiser et de structurer les actions de volontariat. L’Agence assure la coordination, la formation et le déploiement des volontaires dans divers secteurs stratégiques.

Le pays a mis en place plusieurs types de volontariat adaptés aux besoins des populations et aux enjeux du développement :

Volontariat national : Il permet aux citoyens togolais de s’engager dans des missions de développement à travers tout le territoire.

Volontariat international : Il accueille des volontaires étrangers souhaitant contribuer à des projets de développement au Togo.

Volontariat communautaire : Basé sur l’engagement des populations locales pour des initiatives de proximité.

Volontariat d’entreprise : Permet aux employés du secteur privé de s’investir dans des projets à impact social.

Les volontaires togolais sont déployés dans plusieurs secteurs prioritaires : éducation, santé, environnement, agriculture , développement communautaire, justice …

Depuis la mise en place de cette politique, des milliers de volontaires ont été mobilisés à travers le pays. Leur action a significativement contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines.