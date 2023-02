Se défendre ensemble

Le premier comité de pilotage du projet ‘Defend’ s’est déroulé vendredi à Lomé.

Financé par l’Union européenne, ‘Defend’ a pour objectif général de contribuer à la préservation de la paix, à la protection des populations et de favoriser le développement dans les régions septentrionales du Togo et du Ghana.

Ce projet mis en œuvre conjointement par la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français et Expertise France est réparti sur deux pays, le Togo et le Ghana, mais composé d’activités distinctes, bien que complémentaires, pour chaque territoire d’implémentation.

Il s’inscrit dans la volonté de renforcement des liens de coopération et d’opérationnalisation entre les appareils sécuritaires des pays membres de l’initiative d’Accra.

Joaquín Tasso Vilallonga, l’ambassadeur e l’UE au Togo, a réitéré l’engagement de l’Union européenne et de la Team Europe à soutenir les efforts du Togo pour préserver la paix et la sécurité face à la menace terroriste.

Le pays est menacé par des groupes djihadistes à sa frontière avec le Burkina Faso.