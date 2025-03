Stratégie Global Gateway : l’UE soutient les secteurs clés du développement togolais

L’Union Européenne (UE) a réaffirmé son engagement envers le Togo en mettant en avant les progrès significatifs réalisés par le pays dans plusieurs secteurs stratégiques.

Lors d’une rencontre vendredi avec des représentants du gouvernement et des chefs d’entreprise, Gwilym Ceri Jones, le représentant de l’UE à Lomé, a félicité les efforts du Togo en matière de croissance économique et d’attractivité pour les investissements privés.

Il a également présenté les perspectives de coopération avec un accent particulier sur la stratégie Global Gateway, un programme visant à soutenir le développement des infrastructures et à promouvoir une croissance durable.

Gwilym Ceri Jones a mis en avant les réformes entreprises par le gouvernement pour structurer son économie et améliorer son attractivité sur la scène régionale et internationale.

« Nous voyons une ambition forte du Togo qui cherche à se démarquer et à renforcer sa compétitivité. Cette volonté s’accompagne d’une série de réformes et d’initiatives qui visent à dynamiser l’investissement et l’innovation », a-t-il déclaré.

L’UE observe également une croissance économique encourageante, bien que certains problèmes subsistent en matière d’inclusion sociale et d’opportunités pour la jeunesse. L’UE reconnaît la nécessité pour le pays de structurer son développement sur des bases solides afin d’assurer une croissance plus équitable et inclusive.

L’UE salue les efforts entrepris par le Togo dans plusieurs domaines clés, qui témoignent d’une vision claire pour l’avenir économique du pays. Ces domaines sont l’agriculture, l’énergie, le numérique et l’innovation.

Dans cette dynamique, l’Union Européenne entend intensifier son soutien au Togo à travers la stratégie Global Gateway, qui vise à mobiliser des investissements pour le développement des infrastructures.

« Nous voulons être un partenaire solide et fiable pour le Togo. À travers Global Gateway, nous allons renforcer notre appui dans trois secteurs clés : l’énergie, l’agro-industrie et le digital. Ces investissements seront structurés pour favoriser la croissance, créer de l’emploi et répondre aux besoins du pays », a précisé Gwilym Ceri Jones.

Des projets concrets sont déjà en cours, notamment l’extension du réseau électrique à Lomé et dans plusieurs villes de l’intérieur. L’UE prévoit également d’accompagner les entreprises et de soutenir l’amélioration du climat des affaires, en étroite collaboration avec les autorités.

Le partenariat entre l’Union Européenne et le Togo se consolide autour d’une vision commune du développement durable et inclusif. Face aux défis à venir, l’UE réaffirme sa volonté d’être un acteur clé aux côtés des autorités pour stimuler la croissance, encourager l’innovation et renforcer la compétitivité du pays.