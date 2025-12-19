Rubriques

Un pas de plus vers la modernisation

La Chine a offert 94 motoculteurs au ministère de l’Agriculture.

Les équipements iront aux petites exploitations © republicoftogo.com

Ces équipements visent à renforcer la mécanisation, notamment la préparation des sols dans les bas-fonds, les zones maraîchères et rizicoles, ainsi que dans les zones rurales à petites exploitations.

Le matériel est destiné à la mise en œuvre du Programme de modernisation de l’agriculture togolaise qui fixe comme objectif l’amélioration du taux de mécanisation à l’échelle nationale.

L’ambassadrice de Chine, Min Wang, s’est félicitée que ce don puisse contribuer à l’amélioration des cultures grâce à des techniques modernes.

