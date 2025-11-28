Un soutien européen pour transformer la gestion des déchets à Tchaoudjo 1

La commune de Tchaoudjo 1, dans la région centrale, a lancé sa nouvelle politique communale d’assainissement grâce à un soutien financier de l’Union européenne. Cet appui s’inscrit dans le cadre du projet Gestion des Déchets et Décentralisation (GEDEC), piloté au Togo par Expertise France, l’agence publique française de coopération technique internationale.

GEDEC vise à renforcer les compétences des collectivités territoriales dans la gestion durable des déchets. L’objectif est d’accompagner les communes vers plus d’autonomie, d’innovation et d’efficacité dans l’assainissement.

Il s’agit notamment de mettre en place un système durable qui protège la santé publique, préserve l’environnement et crée de nouvelles opportunités économiques locales.

La mise en œuvre de la politique d’assainissement de Tchaoudjo 1 repose sur plusieurs objectifs mesurables. La commune veut: collecter 85 pour cent des déchets produits d’ici 2034, valoriser plus de 60 pour cent des plastiques et déchets organiques collectés, garantir à 90 pour cent de la population l’accès à 3500 latrines vidangeables et assurer le traitement intégral des boues de vidange acheminées vers la station dédiée (STBV)

Ces ambitions s’inscrivent dans une stratégie de long terme où collecte, tri, valorisation et traitement doivent fonctionner comme un système cohérent.

Pour les partenaires européens, cette politique reflète un engagement de la commune à bâtir un modèle local de gestion des déchets adapté à ses réalités.

« Face à l’urgence climatique, à la pression démographique et à l’urbanisation croissante, la gestion des déchets n’est plus une option. C’est une responsabilité collective et un levier de développement », souligne Fafaadé Lokossou, chef du projet GEDEC.

GEDEC se positionne comme un projet pilote destiné à accompagner plusieurs communes togolaises. Ses approches et résultats seront documentés afin de faciliter leur reproduction dans d’autres localités, en s’appuyant sur les retours d’expérience accumulés.

Le but est de favoriser, progressivement, une gestion plus efficace des déchets sur l’ensemble du territoire.

Doté d’un budget de 4,2 millions d’euros, le projet s’étend jusqu’en janvier 2026. Les communes bénéficiaires sont Zio 1 (Tsevié), Ogou 1 (Atakpamé), Tchaoudjo 1 (Sokodé), Kozah 1 (Kara) et Tône 1 (Dapaong).

Ce programme s’inscrit dans la continuité des actions soutenues par l’Union européenne dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.