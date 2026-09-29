Rubriques

Tendances:
Culture

Ancienne capitale du Togo, Aného se raconte à travers son festival d'histoire

La 5ᵉ édition du Festival international d'histoire d'Aného (FIHA) se tiendra du 12 au 15 novembre à Aného.

La ville d'Aného © republicoftogo.com

La 5ᵉ édition du Festival international d'histoire d'Aného (FIHA) se tiendra du 12 au 15 novembre à Aného.

L'événement entend mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et les atouts culturels et touristiques de la ville, tout en favorisant les échanges entre le Togo, l'Afrique et sa diaspora.

Aného, aussi appelée Petit-Popo, est une ville côtière de la région Maritime, à environ 45 km à l'est de Lomé. 

Fondée à la fin du XVIIe siècle par le peuple Guin, elle a été à deux reprises capitale du Togo, sous l'administration allemande (1886-1897) puis française (1914-1919). Marquée par les influences afro-brésiliennes et européennes issues du commerce atlantique, l'agglomération Aného-Glidji est inscrite depuis 2021 sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi le cœur de la tradition guin, qui organise chaque année la cérémonie Épé-Ekpé, marquant l'entrée dans la nouvelle année.

L'Union européenne sera l'invitée d'honneur de cette édition, tandis que Blitta sera la ville associée. La cité de la région Centrale présentera ses propres atouts touristiques : la chute Maria, la forêt sacrée d'Assoukoko, la rivière Yomaboua et le site historique de Kamanda.

Le programme prévoit des conférences, un colloque international, un espace numérique dédié aux innovations culturelles, un salon du livre jeunesse, un boulevard culinaire et des défilés de mode. Le festival s'achèvera par le Forum économique et culturel Togo-UE, consacré aux échanges entre acteurs togolais et européens.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

FESPACO 2027 : le Togo à l'honneur à Ouagadougou

FESPACO 2027 : le Togo à l'honneur à Ouagadougou

Le Togo sera le pays invité d'honneur de la 30ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 20 au 27 mars 2027 au Burkina Faso. 

Toton Emile n'est plus

Toton Emile n'est plus

C'est avec un cœur meurtri que le Togo a appris la disparition de Koffi Gomez, pionnier de la littérature togolaise. « Un grand vide est désormais créé dans l'écosystème du théâtre, du roman et de la littérature jeunesse du Togo », a écrit samedi le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tchiakpé, sur son compte X.

Sérénité et lumière

Sérénité et lumière

Le peuple Guin, du sud du Togo, a célébré jeudi la 363ᵉ édition de la traditionnelle cérémonie de la pierre sacrée, à Avé-Gbatso (Glidji-Kpodji, préfecture des Lacs).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.