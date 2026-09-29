Ancienne capitale du Togo, Aného se raconte à travers son festival d'histoire

La 5ᵉ édition du Festival international d'histoire d'Aného (FIHA) se tiendra du 12 au 15 novembre à Aného.

L'événement entend mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et les atouts culturels et touristiques de la ville, tout en favorisant les échanges entre le Togo, l'Afrique et sa diaspora.

Aného, aussi appelée Petit-Popo, est une ville côtière de la région Maritime, à environ 45 km à l'est de Lomé.

Fondée à la fin du XVIIe siècle par le peuple Guin, elle a été à deux reprises capitale du Togo, sous l'administration allemande (1886-1897) puis française (1914-1919). Marquée par les influences afro-brésiliennes et européennes issues du commerce atlantique, l'agglomération Aného-Glidji est inscrite depuis 2021 sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi le cœur de la tradition guin, qui organise chaque année la cérémonie Épé-Ekpé, marquant l'entrée dans la nouvelle année.

L'Union européenne sera l'invitée d'honneur de cette édition, tandis que Blitta sera la ville associée. La cité de la région Centrale présentera ses propres atouts touristiques : la chute Maria, la forêt sacrée d'Assoukoko, la rivière Yomaboua et le site historique de Kamanda.

Le programme prévoit des conférences, un colloque international, un espace numérique dédié aux innovations culturelles, un salon du livre jeunesse, un boulevard culinaire et des défilés de mode. Le festival s'achèvera par le Forum économique et culturel Togo-UE, consacré aux échanges entre acteurs togolais et européens.