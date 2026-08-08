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Ayizan : Tsévié célèbre 54 ans de mémoire et d'unité

La 54ᵉ édition de la fête traditionnelle Ayizan a connu son apothéose samedi à Tsévié, en région Maritime, en présence de Hodabalo Awate, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière, représentant le président du Conseil.

Un message d'unité © republicoftogo.com

La 54ᵉ édition de la fête traditionnelle Ayizan a connu son apothéose samedi à Tsévié, en région Maritime, en présence de Hodabalo Awate, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière, représentant le président du Conseil.

Célébrée chaque année par le peuple Zio, dans la préfecture éponyme du sud du Togo, Ayizan, qui signifie « haricot » en langue locale, trouve son origine dans un rite agraire ancestral marquant la fin des récoltes. 

À l'origine, la fête célébrait l'abondance des cultures de haricot, denrée symbole de subsistance et de prospérité pour les communautés Zio. Au fil des décennies, cette célébration agricole s'est transformée en un grand rassemblement identitaire, réunissant chaque année les filles et fils du Zio, qu'ils vivent sur place ou dans la diaspora.

L'édition 2026 a permis au ministre d'appeler les populations à renforcer l'unité, la solidarité et la participation collective au développement de la préfecture.

Au-delà de sa portée symbolique, Ayizan reste aussi un rendez-vous économique de poids pour la région. Expositions artisanales, foires, manifestations artistiques et rencontres communautaires y offrent aux acteurs locaux une vitrine pour valoriser leurs savoir-faire et créer des opportunités économiques.

Plus d'un demi-siècle après sa création, Ayizan s'impose aujourd'hui comme l'une des grandes fêtes traditionnelles du Togo, à la croisée de la mémoire ancestrale, de l'identité culturelle et des aspirations au développement moderne.

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