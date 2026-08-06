La fête Agbogboza n'aura pas lieu cette année

Le peuple Éwé du Togo et de la diaspora ne célébrera pas cette année le grand rendez-vous culturel Agbogboza, qui rassemble habituellement chaque année les fils et filles Éwé ainsi que des délégations venues de différentes communautés à travers le monde.

Cette décision s'explique par la poursuite du deuil observé depuis février, après la disparition du roi des Éwé, Éwéfiaga Agokoli IV.

Seule la phase rituelle sera maintenue, le jeudi 3 septembre, sur les murailles d'Agbogbodzi, conformément aux traditions.

Le volet festif et populaire, habituellement organisé sur la place publique, est en revanche annulé.

Chaque année, la fête traditionnelle Agbogboza marque la clôture des célébrations en pays Éwé, dans le sud du pays, et attire des participants venus du Togo, d'Afrique et d'autres régions du monde.

Cette suspension traduit la volonté des responsables communautaires de prolonger la période de recueillement, en hommage à une figure centrale de l'identité culturelle Éwé.