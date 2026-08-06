Rubriques

Tendances:
Culture

La fête Agbogboza n'aura pas lieu cette année

Le peuple Éwé du Togo et de la diaspora ne célébrera pas cette année le grand rendez-vous culturel Agbogboza, qui rassemble habituellement chaque année les fils et filles Éwé ainsi que des délégations venues de différentes communautés à travers le monde.

En mémoire d'Éwéfiaga Agokoli IV, Agbogboza mis en veilleuse © republicoftogo.com

Le peuple Éwé du Togo et de la diaspora ne célébrera pas cette année le grand rendez-vous culturel Agbogboza, qui rassemble habituellement chaque année les fils et filles Éwé ainsi que des délégations venues de différentes communautés à travers le monde.

Cette décision s'explique par la poursuite du deuil observé depuis février, après la disparition du roi des Éwé, Éwéfiaga Agokoli IV.

Seule la phase rituelle sera maintenue, le jeudi 3 septembre, sur les murailles d'Agbogbodzi, conformément aux traditions. 

Le volet festif et populaire, habituellement organisé sur la place publique, est en revanche annulé.

Chaque année, la fête traditionnelle Agbogboza marque la clôture des célébrations en pays Éwé, dans le sud du pays, et attire des participants venus du Togo, d'Afrique et d'autres régions du monde. 

Cette suspension traduit la volonté des responsables communautaires de prolonger la période de recueillement, en hommage à une figure centrale de l'identité culturelle Éwé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un outil de transmission entre générations

Un outil de transmission entre générations

À l'heure où les modes de vie évoluent rapidement, l’artiste togolais Ahlin Kodjo choisit de préserver les traces d'un passé riche en traditions et en émotions.

Le Togo se prépare à célébrer ses spiritualités ancestrales

Le Togo se prépare à célébrer ses spiritualités ancestrales

La Fédération nationale des Cultes Vaudous et des Traditions du Togo (FNCVTT) lance les préparatifs pour la première édition du Festival international des cultures et spiritualités ancestrales afro-togolaises, prévu en janvier 2027. L'idée : changer le regard porté sur le vaudou.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.