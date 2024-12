Un écosystème artistique plus robuste en perspective

Le programme Togo Créatif, initiative phare dédiée au développement des arts vivants a dévoilé les dix projets retenus pour bénéficier d’un accompagnement technique et financier dans le cadre de son projet, le Studio des Arts Vivants 2025.

Ce programme, financé par l’Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec l’Institut Français de Lomé et le Goethe-Institut, vise à stimuler la créativité artistique et à renforcer la présence des talents togolais sur la scène nationale et internationale.

Sur les 120 propositions reçues, le jury, composé d’experts dans les domaines des arts vivants, a minutieusement sélectionné les projets en mettant en avant leur richesse, leur originalité et leur potentiel.

Ceux retenus se répartissent dans trois grandes disciplines : danse, théâtre et musique, illustrant ainsi la diversité et le dynamisme des arts vivants au Togo.

Les projets sélectionnés par discipline

Danse

Quatre projets explorant des thématiques riches et variées ont été retenus :

Une rue de Lomé

AGODJIE DANSE ESPOIR 228

FŒTUS Togovi bé Sourire

Libre de Droits

Ces créations abordent des sujets tels que l’identité culturelle, l’espoir et la résilience, témoignant de la profondeur et de la vitalité de l’art chorégraphique togolais.

Théâtre

Dans le domaine du théâtre, quatre œuvres prometteuses ont également été sélectionnées :

Chanson de la Rédemption

Le Dialogue Théâtral

Cabaret Brésil

VENAVI ÉVAGLO

Ces pièces, alliant créativité et réflexion, explorent des récits poignants et universels à travers des approches innovantes.

Musique

Deux projets musicaux se sont distingués :

Togo-France-Jamaïque

CONFLUENCE FEMMES

Ces œuvres mettent en avant des collaborations et des inspirations culturelles multiples, reflétant la richesse sonore du Togo et ses connexions avec le monde.

Les porteurs des dix projets bénéficieront d’un accompagnement technique et financier tout au long de l’année 2025.

En s’inscrivant dans une vision à long terme, Togo Créatif ambitionne de créer un écosystème artistique durable et compétitif.