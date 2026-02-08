Une nouvelle dynamique pour le cinéma togolais

Le Togo maintient le cap sur sa volonté de professionnaliser son industrie cinématographique, avec un accent mis sur le renforcement des compétences, la réduction des coûts de production et le développement de coproductions.

Au cœur de cette dynamique figure le Fonds national de soutien à l’industrie cinématographique et audiovisuelle (FoNSICA). Créé en 2022, ce mécanisme financier ambitionne de moderniser le 7ᵉ art en soutenant la production locale, en structurant durablement le secteur et en favorisant la création d’emplois à travers des équipements techniques destinés aux réalisateurs et techniciens.

Dans l’attente de la pleine effectivité de toutes les composantes du fonds, les acteurs culturels bénéficieront de l’accompagnement du CETEF Togo 2000, via son agenda artistique et culturel 2026, récemment présenté à Lomé.

Véritable vitrine des grands rendez-vous de l’année, cet agenda met en lumière la diversité de la culture togolaise et africaine à travers festivals, spectacles, expositions, concerts, rencontres artistiques et résidences de création.

Ces actions visent à accompagner les artistes dans la maturation de leurs projets et à aider les professionnels des arts et de la culture à structurer de véritables parcours de carrière, grâce à des dispositifs d’assistance ciblés.

Pour Alexandre de Souza, directeur général du CETEF, cet agenda se veut un outil structurant et fédérateur, destiné à renforcer la visibilité des initiatives culturelles, valoriser les talents togolais et positionner durablement le centre comme une plateforme incontournable de diffusion culturelle.