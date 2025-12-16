Développement durable : un projet agro-solaire primé

Le Togo vient de s’ illustrer lors de l’édition 2025 des SDG Innovation Awards, tenue à Munich en Allemagne. Cette cérémonie célèbre des initiatives innovantes en matière de développement durable issues de 35 pays.

La reconnaissance accordée au Togo porte sur un projet agro-solaire mis en œuvre par Suntec Togo dans plusieurs communes de la région Maritime. Portée par la fondation Dzidula, créée par l’ancienne Première ministre Victoire Tomegah Dogbé, cette initiative incarne l’ingéniosité togolaise et son engagement en faveur d’un avenir durable.

« Je suis particulièrement fière d’avoir présenté, lors de cette cérémonie, le projet agro-solaire réalisé par Suntec Togo, notamment dans la commune de Vo2. C’est une belle preuve de l’engagement et du savoir-faire de notre pays en matière de développement durable », a déclaré Mme Victoire Tomegah Dogbé.

Alliant agriculture et énergie solaire, le projet se distingue par son approche innovante et son fort impact local. Il vise à améliorer la productivité agricole tout en facilitant l’accès à une énergie propre, fiable et durable au profit des communautés bénéficiaires.

Au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’initiative contribue au renforcement de l’autonomie énergétique des populations locales, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie. Elle s’inscrit pleinement dans la dynamique de réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Pour la quatrième année consécutive, le Sénat de l’Économie et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont honoré des pionniers de l’innovation.