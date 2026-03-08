Rubriques

Tendances:
Développement

Le Togo tire les leçons d'une expérience foncière innovante

La Millennium Challenge Corporation (MCC) a suspendu son programme au Togo comme avec les autres pays bénéficiaires. 

Kodjo Adédzé © republicoftogo.com

La Millennium Challenge Corporation (MCC) a suspendu son programme au Togo comme avec les autres pays bénéficiaires. 

Mais qu'on ne s'y trompe pas : le Projet de réformes foncières pour l'accroissement de la productivité agricole (LRAP) a laissé des empreintes profondes, et le gouvernement entend bien les préserver.

C'est le message fort par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adédzé, à l'occasion d'une consultation des acteurs du projet.

Sur le terrain, le bilan est solide. Plus de 37% de la superficie prévue a été cartographiée. Des mécanismes innovants et participatifs de gouvernance foncière rurale ont été expérimentés avec succès : prévention des conflits, sécurisation des droits fonciers, amélioration de l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Plusieurs conflits fonciers majeurs ont trouvé des voies concrètes de résolution dans diverses localités du pays.

Au-delà des chiffres, le LRAP a surtout servi de laboratoire grandeur nature pour l'élaboration du Code foncier et domanial — la pierre angulaire de toute la réforme du secteur.

La suspension du financement MCC ne signifie pas la fin des ambitions. Adédzé est sans ambiguïté : « Notre ambition est de construire un système foncier sécurisé, équitable et accessible au service du développement agricole, de la paix et de la prospérité de nos populations. »

Le gouvernement s'engage à poursuivre les réformes engagées, à capitaliser sur les enseignements du LRAP et à mettre en œuvre de manière inclusive et efficace le Code foncier et domanial.

Lors de sa réunion d'août 2025, le conseil d'administration du MCC a voté la résiliation ou l'abandon du développement des programmes suivants : le Compact Togo et le Programme seuil Togo, ainsi que plusieurs autres programmes dans d'autres pays.

Le 22 avril 2025, le personnel du MCC a été informé que l'agence serait effectivement fermée, la plupart des travaux étant immédiatement suspendus.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La BAD en mission exploratoire

La BAD en mission exploratoire

Le secteur de l'élevage attire l'attention des grands bailleurs de fonds. La Banque africaine de développement (BAD) mène actuellement une mission exploratoire, en partenariat avec la Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles (CTOP), pour identifier les opportunités d'investissement dans les filières bovine, avicole et petits ruminants.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.