62 millions pour transformer la Binah

Le Rotary Club International vient d'investir plus de 62 millions de Fcfa dans la préfecture de la Binah, région de la Kara, pour améliorer les infrastructures de base des populations locales.

En douze mois, un vaste programme de transformation a été déployé dans cette partie septentrionale du pays, ciblant l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'éducation.

Cinq nouveaux forages à motricité humaine ont été construits dans différents cantons de la préfecture, accompagnés de latrines publiques. Ces installations répondent aux besoins essentiels des communautés en matière d'eau et d'hygiène.

Le secteur éducatif a également bénéficié de cette intervention avec la fourniture de centaines de tables-bancs aux établissements scolaires et la réhabilitation de plusieurs infrastructures scolaires, offrant ainsi de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves.

Fruit d'un partenariat entre le Rotary International et les autorités locales, ces réalisations viennent compléter les efforts gouvernementaux déjà consentis dans la région. Elles contribuent à moderniser progressivement le visage de la Binah et à améliorer concrètement le quotidien de ses habitants.

Pour les populations bénéficiaires, l'impact se mesure au jour le jour : accès facilité à l'eau potable, meilleures conditions sanitaires et environnement scolaire plus propice à la réussite des élèves.

