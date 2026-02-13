Rubriques

Tendances:
Développement

Accélérer l’exécution des projets financés par l’AFD et la KfW

L’Agence française de développement (AFD) et la KfW, banque allemande de développement, ont tenu à Lomé une revue conjointe de leurs projets en cours au Togo, sous la coordination du ministère de la Planification du développement et de la Coopération.

Echanges entre responsables des deux institutions © DR

L’Agence française de développement (AFD) et la KfW, banque allemande de développement, ont tenu à Lomé une revue conjointe de leurs projets en cours au Togo, sous la coordination du ministère de la Planification du développement et de la Coopération.

Sur le plan financier, l’AFD gère un portefeuille de 20 projets représentant 215 milliards de Fcfa, tandis que la KfW appuie 28 projets pour un montant global de 242 milliards. 

Ces investissements couvrent des secteurs stratégiques pour la transformation économique du pays.

Les interventions conjointes portent notamment sur l’aménagement des pistes rurales, l’électrification et le développement agricole. Plusieurs programmes structurants sont concernés, tels que l’extension des réseaux électriques en milieu urbain et rural, l’amélioration des infrastructures énergétiques à Lomé, ou encore le soutien aux retenues collinaires destinées à renforcer la résilience agricole.

En parallèle, l’AFD intervient également dans l’éducation et la formation professionnelle, l’eau et la décentralisation. De son côté, la KfW soutient des projets dans les domaines de la santé, de la finance, de la digitalisation et de la gouvernance locale.

Cette revue a permis d’évaluer le niveau d’exécution des projets, d’identifier les contraintes techniques ou administratives et de proposer des mesures correctives. Les autorités togolaises ont salué les avancées enregistrées tout en reconnaissant l’existence de certains goulots d’étranglement susceptibles de ralentir l’impact des investissements.

Le gouvernement affirme avoir renforcé le mécanisme de suivi des projets afin d’améliorer la qualité de la dépense publique et d’accélérer les réalisations, avec pour objectif final une amélioration tangible des conditions de vie des populations.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Vers des villes plus propres

Vers des villes plus propres

Les pouvoirs publics ont annoncé l’implantation prochaine de stations de traitement de boues de vidange à Djagblé (Zio), Aképé (Avé) et Kati (Agou).

2030, c'est demain

2030, c'est demain

Avec un taux de couverture électrique estimé à 75 % fin 2025, le Togo veut atteindre l’accès universel à l’horizon 2030.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.