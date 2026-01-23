Atakpamé inaugure un nouveau marché à bétail

Un nouveau marché à bétail a ouvert jeudi à Atakpamé, dans la région des Plateaux. Il offre un cadre propice pour le développement des activités commerciales.

Implanté sur une superficie d’un demi-hectare, le marché comprend également des bureaux, des hangars et des blocs sanitaires.

Il a été financé par le Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT).