Rubriques

Tendances:
Développement

Atakpamé inaugure un nouveau marché à bétail

Un nouveau marché à bétail a ouvert jeudi à Atakpamé, dans la région des Plateaux. Il offre un cadre propice pour le développement des activités commerciales.

Un projet structurant © republicoftogo.com

Un nouveau marché à bétail a ouvert jeudi à Atakpamé, dans la région des Plateaux. Il offre un cadre propice pour le développement des activités commerciales.

Implanté sur une superficie d’un demi-hectare, le marché comprend également des bureaux, des hangars et des blocs sanitaires.

Il a été financé par le Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT).

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.