Rubriques

Tendances:
Développement

Un projet régional pour renforcer les revenus des riziculteurs

Le riz demeure l’un des aliments de base les plus consommés au Togo, mais la production nationale reste insuffisante pour couvrir la demande, obligeant le pays à recourir massivement aux importations. 

Mastercard injecte 50 millions USD dans la riziculture ouest-africaine © republicoftogo.com

Le riz demeure l’un des aliments de base les plus consommés au Togo, mais la production nationale reste insuffisante pour couvrir la demande, obligeant le pays à recourir massivement aux importations. 

Pour inverser cette tendance et renforcer la sécurité alimentaire, un projet régional, Riz en Afrique de l’Ouest (RIZAO), a été lancé mardi à Sotouboua, dans la région Centrale.

Financé à hauteur de 50 millions de dollars par la Fondation Mastercard dans le cadre de sa stratégie Young Africa Works, ce programme vise à accroître significativement la productivité rizicole et à améliorer les revenus des producteurs.

Le RIZAO concerne quatre pays d’Afrique de l’Ouest : le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Au Togo, les zones ciblées sont :

  • Sotouboua (Région Centrale)
  • Tône (Région des Savanes)
  • Apessito (Région Maritime)

Mettre à disposition des producteurs un accompagnement technique renforcé, du matériel agricole adapté et une meilleure organisation des différentes composantes de la filière, tels sont les objectifs du programme.

Le projet met un accent particulier sur le développement d’une industrie semencière performante, l’appui structuré à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, l’amélioration durable des revenus des jeunes agriculteurs, la modernisation des pratiques agricoles pour augmenter les rendements.

Dans un contexte régional marqué par la forte dépendance aux importations de riz, le RIZAO apparaît comme un outil stratégique pour réduire la pauvreté en milieu rural, renforcer les moyens de subsistance des jeunes producteurs, et améliorer la sécurité alimentaire dans toute la sous-région.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Repenser l'urbanisme

Repenser l'urbanisme

Le Togo s’apprête à lancer un vaste programme de modernisation urbaine baptisé DUGAn (Programme de Développement Urbain des Grandes Agglomérations du Togo), avec le soutien de la Banque mondiale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.