Budget en forte hausse pour les travaux publics

Le secteur des travaux publics demeure au cœur de l’action gouvernementale, indique une note officielle.

Il concentre des investissements importants destinés à améliorer la mobilité, renforcer la compétitivité et favoriser l’accès des populations aux services de base.

Au fil des années, le Togo a multiplié les initiatives pour moderniser son réseau routier, construire des ponts et développer des voiries urbaines, tout en réhabilitant les pistes rurales.

Cet engagement se traduit par des moyens financiers conséquents. 

Pour 2026, le ministère délégué chargé des Travaux publics et des Infrastructures bénéficie d’une dotation de 149 milliards de Fcfa, en hausse de plus de 62 % par rapport aux 92 milliards inscrits en 2025. Il s’agit de la deuxième plus importante enveloppe budgétaire parmi les départements ministériels.

Dans le détail, environ 107 milliards sont destinés à la construction et à la réhabilitation du réseau routier et des infrastructures publiques. Le développement et l’extension des pistes rurales mobiliseront 23 milliards, tandis que 17 milliards seront consacrés à l’entretien des routes et des ouvrages existants.

Au-delà des volumes d’investissement, l’accent est mis sur la durabilité. 

Les projets intègrent désormais des normes renforcées en matière de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement. 

