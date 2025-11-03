Rubriques

Hydraulique villageoise : le projet sino-togolais avance

Améliorer l’accès à l’eau potable dans les zones rurales est une priorité pour les pouvoirs publics.

Des centaines de villages bientôt desservis en eau

Dans la région des Plateaux, un important projet d’hydraulique villageoise, financé par la Chine, a permis à ce jour la réalisation de 230 forages sur les 300 prévus.

Qui dit Chine dit entreprise chinoise pour la réalisation. En l’occurence l’entreprise Zhongmei Engineering Group.

A terme, 300 villages seront desservis.

L’objectif est double :  lutter contre les pénuries d’eau potable et soutenir les activités agricoles et économiques.

Appui de la FAO

Des mini-tracteurs, des batteuses de riz, des broyeurs et d’autres équipements agricoles ont été offerts aux producteurs par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture).

